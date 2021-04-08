Balıkesir'de 68 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 68 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 68 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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