Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı

29.04.2022 15:35
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 13 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 6 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı

YORUMLAR
500
Muğla'da 561 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi Muğla'da 561 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 İçkili masada "Kadir Gecesi" paylaşımı yapan çalışanlar işten çıkarıldı
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D.'nin iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement