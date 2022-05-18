Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı

18.05.2022 19:46
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;

18 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Kepsut, Gömeç, Gönen, Marmara, ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 106 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 39 kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı
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Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
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