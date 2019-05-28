Balıkesir'de 7 FETÖ'cü tutuklandı

Balıkesir
'de polis FETÖ operasyonlarına devam ediyor. FETÖ operasyonlarında haklarında yakalama ve arama kararı bulunanlarla birlikte ilk kez adliyeye sevk edilen toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gediz
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Edremit
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranmakta olan By lock kullanıcısı 1 şüpheli Manisa
ilinde, Hakkında Mersin
Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Ayvalık
ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Hakkında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay Balıkesir il merkezinde yakalanarak işlemleri akabinde Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen; 9'u kara kuvvetleri, 1'i jandarma, 1'i hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; 21.05.2019 günü Balıkesir merkezli Ankara
, Kütahya
, Burdur
, Trabzon
, Çankırı
, İzmir
, Kocaeli
, İstanbul
ve Tekirdağ
'da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR