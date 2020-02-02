Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu - Son Dakika

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yeni satın aldığı botu denemek için Marmara Denizi'ne açılan 72 yaşındaki dalgıç boğuldu.

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yeni satın aldığı botu denemek için Marmara Denizi'ne açılan 72 yaşındaki dalgıç boğuldu.

Kırsal Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan dalgıç Süleyman Güney İpekçi, yeni satın aldığı zodyak botu denemek için denize açıldı.

Dengesini yitirerek suya düşen İpekçi, çevredekiler tarafından karaya çıkarıldı.

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan İpekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Marmara Denizi, Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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