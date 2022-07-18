Balıkesir'de 74 aranan şahsa operasyon

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İl genelinde son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 474 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 86 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR