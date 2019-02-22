Balıkesir'de 746 Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

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CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi

Erdoğan İmza Attı, Genelge Yayımlandı! 19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Tüm Yurtta Kutlamalar Düzenlenecek

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı