Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 746 Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

Balıkesir'de 746 Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

28 dakika önce

Balıkesir'de eğitimlerini başarıyla bitiren 746 mahalle ve çarşı bekçisi göreve başladı.

Balıkesir'de 746 Mahalle Bekçisi Göreve Başladı, System.String[]
Balıkesir'de eğitimlerini başarıyla bitiren 746 mahalle ve çarşı bekçisi göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca il genelindeki Emniyet Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere birinci dönemde alınan bekçiler, 6 aylık eğitimlerinin ardından Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen törende yemin etti.

Balıkesir POMEM Müdürü Ünsal Hayal, törende yaptığı konuşmada, 25 yılı aşkın bir süre sonra geri dönen bekçilerin, varlıklarıyla vatandaşa huzur ve güven sağlayacağını söyledi.

Çarşı ve mahalle bekçiliğinin, genel zabıtaya yardımcı silahlı bir kuruluş olduğunu belirten Hayal, "Bu nedenle üzerinde dikkatle durduğumuz bir başlık da silah kullanma konusunda sahip oldukları yetki ve sınırlarını anlatmak oldu." dedi.

Hayal, silahlı görev yapacak bekçilere, konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Birimince üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verildiğini dile getirdi.

Görevlerine başlayan bekçilere seslenen Hayal, "Sadece görev alanınızda emniyet ve huzuru sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi abisi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla, gayretiniz şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın dereceye giren bekçilere ödüllerini vermesi ve bekçilerin and içmesiyle sona eren törene, İl Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, daire müdürleri ve bekçilerin aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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