Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Keremköy Mahallesi'nde devriye gezen Gömeç Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinlik alanda bir grubun olduğunu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 42 Afganistan, 33 Pakistan ve bir Özbekistan uyruklu 76 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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