Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına, yabancı uyruklu bazı kişilerin yasa dışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandığı ihbar edildi.
Küçükköy Mahallesi sahilinde ormanlık alanda Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen İ.E'yi ise gözaltına aldı.
Ayrıca, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkisinde Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen S.K'yi gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli S.C.Y'nin de yakalanması için çalışma başlattı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Jandarma, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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