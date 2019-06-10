Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığına, yabancı uyruklu bazı kişilerin yasa dışı olarak Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye hazırlandığı ihbar edildi. Küçükköy
Mahallesi sahilinde ormanlık alanda Suriye
uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen İ.E'yi ise gözaltına aldı.
Ayrıca, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası Tekev
mevkisinde Afganistan
uyruklu 32 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen S.K'yi gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli S.C.Y'nin de yakalanması için çalışma başlattı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.