Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı

Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı

1 saat önce

Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı, System.String[]

Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri Balıkesir ve ilçelerinde son 24 saatte yaptıkları 8 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 8 operasyonda 13 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretini yapmaktan işlem yapıldı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 13 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 76,08 gram esrar, 4,03 gram bonzai, 25 adet uyuşturucu hap, 1 adet ecstasy, 4 kök kenevir ve 1 adet pompalı tüfek ile 5 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine şoke eden mesaj: İntikam yeni başladı
Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı! Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz çiftçi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:31:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]