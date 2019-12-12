Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir polisi son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir polisi son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir il genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Erdek, Burhaniye, Gönen ve Edremit ilçelerinde 2 adet kurusıkı silah, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve 70 adet fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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