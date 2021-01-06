Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza - Son Dakika

Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza

Balıkesir\'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza
Son Güncelleme: 06.01.2021 12:13

BALIKESİR'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

BALIKESİR'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada; 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31.12.2020 Perşembe günü saat 21.00 ile 04.01.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin 404 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden bin 21 kişiye, 1 milyon 335 bin lira ceza - Son Dakika
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