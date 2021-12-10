Balıkesir'de 81 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 81 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, İvrindi, Gönen, Gömeç, Kepsut, Sındırgı, Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda 66 aranan şahıs yakalanmış, 18 şahıs tutuklanmıştır.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tüfek, 25 kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 32 adet fişek, adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Karesi, Gönen, Edremit, Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranana 15 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR