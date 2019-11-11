Balıkesir'de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
7 saat önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 86 kaçak göçmen ve 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:27 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığı yapan 86 kaçak göçmen ve 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi Vilayetler kampı ve Tuzla mevkilerindeki kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Bölgedeki sazlık alanlarda gerçekleştirilen 2 operasyonda 71'i Afganistan, 15'i İran uyruklu 86 kaçak göçmen ile organizatörler A.H. ve A.R.'yi yakaladı. Operasyonlarda ayrıca 1 şişme bot ve motor ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderildi.
- Balıkesir
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