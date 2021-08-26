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Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

26.08.2021 11:43
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Kepsut ilçelerinde 25.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 23 adet fişek ve

2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir, Asayiş, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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