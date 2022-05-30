Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor - Son Dakika
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Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor

30.05.2022 10:43
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilen ana arılar, yeni evlerine uçtu.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilen ana arılar, yeni evlerine uçtu. Geçen yıl 5 bin adet ana arı dağıtımı yapan merkez, bu yıl 9 bin ana arı dağıtımı yapmayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 dönümlük arazide kurulan olan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilen ana arılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere hibe olarak verildi. Yaklaşık 500 kovan ile ana arı üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, geçen yıl yüzük şeklinde 10'ar adet olarak toplam 5 bin adet ana arıyı ücretsiz olarak dağıttıkları bu yıl da hedeflerinin 9 bin adet olduğunu açıkladı.

FONDAN ŞEKER MAKİNESİ MÜJDESİ

9 bin adet ana arının, 10'ar 10'ar 900 kişiye verilmiş olacağının altını çizen Başkan Akça, "Bin 300 kişinin destekleme aldığını varsayarak hemen hemen bütün arıcılarımızı biz ana arı olarak desteklemiş oluyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bizlere verdiği 'çiftçilerimizi her zaman destekleyin' talimatını yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 2 bin arı kovanı dağıttık. Bu yılda 2 bin 500 kovan dağıtacağız inşallah. Geçen yıl yine arı yemi verdik. Bu yıl da fondan şeker makinesi alıyoruz. Bu sayede üreticilerimize daha ucuz fondan şekeri üretmelerini sağlayacağız. Arıcılarımızın konakladıkları arazilerin düzlenmesinden tutunda bir çok alanda entegre bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

BALIKESİR ARICILIK İÇİN ÇOK UYGUN

Kazdağları'ndan Kapı Dağı, Madra Dağı'na kadar çok fazla bir iklim değişikliği yaşandığı için Balıkesir'in florası çok zengin olduğuna dikkat çeken Başkan Akça, bu sayede çok çeşitli balların üretilebildiğini belirtti. Başkan Akça, " Muğla, Trabzon, Bingöl, Erzincan ve Erzurum balları da çok kıymetli ama buralarda flora ve iklim çeşitliliği olmadığı için birkaç tip bal var. Balıkesir'de ise ıhlamur, kestane, hayıt, çiçek, karaçaltı, meşe balı gibi birçok çeşitli ballarımız var. Yıllık 3 bin 200 ton bal üretimiyle Türkiye'de 7. sıradayız. Kaliteli ve doğal balımız ile üretim olarak daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağları, Balıkesir, Kovan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor - Son Dakika
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