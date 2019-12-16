Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası yolu mevkisinde bir hafif ticari aracın farlarını kapatıp park ettiğini belirledi.

Şüphe üzerine araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığı yaptığı belirlenen Somali uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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