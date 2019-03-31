Balıkesir'de 90 Yaşındaki Kadın, Oyunu Ekiplerin Yardımıyla Kullandı
47 dakika önce
BALIKESİR'de yaşlı ve hastalar kamu kurum ve kuruluşlarının yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı.
BALIKESİR'de yaşlı ve hastalar kamu kurum ve kuruluşlarının yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı. Karesi
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri zor yürüyen 90 yaşındaki Pakize Çakır'ı da sandığa götürerek, oyunu kullanmasını sağladı. Balıkesir
'de 90 yaşındaki Pakize Çakır, oyunu Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla kullandı. Merkez
Karesi ilçesi Alihikmet Paşa Mahallesi'nde oturan Çakır, seçim öncesi belediye ekiplerinin arayarak, oy günü kendisini sandığa götürmeleri için yardım istedi. Bugün öğlen saatlerinde Çakır'ın evine giden ekipler, tekerlekli sandalye ile evinden aldıkları yaşlı kadını, Alihikmet Paşa Ortaokulu'ndaki oy kullanacağı bina ve sandığa götürdüler. Burada oyunu kullanan Çakır, ekiplere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde oyumu kullandım. Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.
Müdürlük yetkilileri, mahalli idari seçimler kapsamında yaklaşık 30 yaşlıyı daha sandık başına götüreceklerini açıkladı. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:40 Kaynak: DHA
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