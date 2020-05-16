Balıkesir'de 900 kilo kaçak sakatat ele geçirildi - Son Dakika

Araç sürücüsü B.B'ye ise "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet" suçundan para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hamzacık Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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