Balıkesir'de 900 ton dezenfektan kullanıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de 900 ton dezenfektan kullanıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde 900 ton dezenfektan kullandı.

Balıkesir'de 900 ton dezenfektan kullanıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde 900 ton dezenfektan kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, sokağa çıkamayan vatandaşların gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çalışan ekipler, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Balıkesir Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na da destek veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günde ortalama 150 kişinin gıda ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 Kaynak: AA

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