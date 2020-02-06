Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu - Son Dakika

Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu

6 saat önce

Balıkesir'de afetlere karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında değerlendirildi.

Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu, System.String[]

Balıkesir'de afetlere karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında değerlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yazıcı, afet müdahale planının büyük önem taşıdığını söyledi.

Alınabilecek önlemlere değinen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda, afete müdahalede Türkiye Afet Müdahale Planı ile bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Olası bir afet durumunda başkanlığımda oluşturulacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından koordinasyon sağlanacak ve plan çerçevesinde afetin her aşaması düşünülerek hazırlanmış olan ve kurumların görevlerinin tam anlamıyla belirlendiği müdahale planımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ayrıca özellikle okullarda yaptığımız eğitim ve seminerlerle hem vatandaşlarımızı hem de öğrencilerimizi afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek, sorumluluk ve duyarlılık içinde, her zaman depreme karşı duyarlı ve hazırlıklı olarak halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Depreme hazırlık seviyesini artırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmalarımız çok önemli. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık."

Ayrıca, plan kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, oluşturulan ekiplerin ekip yapılanması, hizmet grubunun nasıl hareket edeceği, emir komuta zinciri, eğitim ve tatbikatlar, ilin afet senaryosu ve destek çözüm ortaklarının personel ve araç sayıları konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasının devam etmesi için iki farklı formül düşünülüyor
Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi Putin, 4 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]