Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkisindeki bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçeceği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Midilli Adası, Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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