Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkisindeki bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçeceği yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.
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