Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Bostancı Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu 25 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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