Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Bostancı Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu 25 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.
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