Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Afgan uyruklu mültecileri taşıyan araç, jandarma ekiplerinin durdurması sonrası yakalandı.

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Afgan uyruklu mültecileri taşıyan araç, jandarma ekiplerinin durdurması sonrası yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yeniköy mevkiinde, İzmir- İstanbul otoyolu üzerinde yol kenarında bulunan 45 plakalı kapalı kasa kamyonette yapılan kontrolde, S.K. isimli organizatör ile 26 Afganistan uyruklu göçmen yakalanrı. Bu olayla ilgili yakalanan organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Afganistan, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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