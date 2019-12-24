Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Karesi ilçesinde Afgan uyruklu mültecileri taşıyan araç, jandarma ekiplerinin durdurması sonrası yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Karesi ilçesinde Afgan uyruklu mültecileri taşıyan araç, jandarma ekiplerinin durdurması sonrası yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yeniköy mevkiinde, İzmir- İstanbul otoyolu üzerinde yol kenarında bulunan 45 plakalı kapalı kasa kamyonette yapılan kontrolde, S.K. isimli organizatör ile 26 Afganistan uyruklu göçmen yakalanrı. Bu olayla ilgili yakalanan organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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