Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen E.H.K. ise gözaltına alındı.

Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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