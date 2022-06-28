Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Harun K'nin, anne ve babasına da şiddet uyguladığını gören erkek kardeşi A.K. (14) ağabeyine engel olmak istedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

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