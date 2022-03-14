Balıkesir'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Balıkesir'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

14.03.2022 12:52
Balıkesir'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesi'nde evinin önündeki çam ağacını budayan Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ünver'in öldüğü belirlendi.

İtfaiye görevlilerince asılı kaldığı ağaçtan indirilen Ünver'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Altınoluk, Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika


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