Üye Girişi
Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı - Son Dakika

Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı

14.09.2021 17:37
Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı, System.String[]

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı.

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde ağustos ayında 141 bin 400 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu. Mesken satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Ev satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de ağustos ayında konut satışları haziran ayına göre artarak 3 bin 453 konut satılırken, Çanakkale'de de temmuz ayına göre artış göstererek bin 157 konut satıldı". - BALIKESİR

Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti 17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı 17:35 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi 17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu 17:15 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. 17:04 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu 15:58 Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu

Son Dakika Haberleri
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:14 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
16:49 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
16:38 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonlar Ligi hakkında konuştu: Kolay değil ama hayal kurabiliriz
16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti
Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı         
17:48
En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor         
17:42
Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti         
17:32
Faroe Adaları'nda, Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde 1500'e yakın balina ve yunus katledildi         
17:19
Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil         
17:11
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin         
16:50
Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı         
16:31
Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı         
16:12
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 17:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement