Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içi yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içi yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Olay, Gaziilyas Mahallesi Kışla Caddesi Hira Apartmanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Aydın ve eşi Işıl Aydın belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken eşi Işıl Aydın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybetti. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Hakkı Aydın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.


Çiftin 2018 yılında evlendikleri ve bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Işıl Aydın hakkında 27 Ağustos'ta koruma kararı alındığı ve bir ay sonra 27 Eylül'de koruma ve uzaklaştırma kararının yenilenmediği ve kendi isteği ile kaldırıldığı iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı
Emine Bulut'un kızı: "O kişi benim babam değil" Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 20:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]