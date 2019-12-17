Balıkesir'de, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı kapsamında Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Müftüsü Ramazan Topcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların il merkezi ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirmenin yapıldığı toplantıda Bakanlığın ortaya koyduğu seferberlikte Balıkesir'in de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.