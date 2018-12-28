Balıkesir'de Akaryakıt Dolandırıcılığı Operasyonu

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Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Bahçeye Gömmüş

Son Dakika! Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var