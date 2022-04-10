Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10.04.2022 21:00
Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarptı sürücü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarptı sürücü yaralandı.

Çanakkale - Balıkesir kara yolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında Ramazan Gökçe, bilinmeyen bir nedenle kullandığı 10 KY 190 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat tabelasına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Akaryakıt, Balıkesir, Otomobil, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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