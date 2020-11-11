Akaryakıt istasyonunda 2 köpeğin ezilmesiyle ilgili adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 2 köpeği otomobille ezen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zeytinli Mahallesi'ndeki bir otomobil, akaryakıt istasyonunda yerde yatan 2 köpeği ezerek yoluna devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün Bursa'nın İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı veterineri tarafından müdahale edilen köpeklerden birinin telef olduğu, diğerinin ise ayağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan köpeklerin ezilme anı istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz otomobilin hızlıca köpeklerin üstünden geçtiği görülüyor.