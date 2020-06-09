Balıkesir'de akıllı durak dönemi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, kentte internet hizmeti olan, kameralı, camekanlı, ısıtma ve soğutma sistemli klimalı akıllı modüler durakların yapımı tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, akıllı duraklar sayesinde vatandaşlar toplu taşıma aracı beklerken kışın üşümeyecek yazın da sıcaktan bunalmayacak.

Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü değişimler yapmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dr. Ahmet Toprak Caddesi Deve Loncası'na akıllı modüler duraklar yerleştirdi.

18 metre uzunluğundaki durakların, 6 metrelik kısmı açık geri kalan kısmı da kapalı olacak şekilde özel olarak tasarlandı.

TOKİ Yeni Mahalle 2. Etap'a ise 2 tane 6 metre uzunluğunda kapalı bölümü olan klimalı akıllı modüler otobüs durakları kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan toplu taşımada yolcu hizmetinin kullanışlı ve rahat olması için modern şekilde tasarlanan duraklar, sıcak ve soğuk iklime göre konfor sunuyor.

Belediye tarafından ilerleyen günlerde şehrin farklı noktalarına akıllı durakların yerleştirilmeye devam edeceği belirtildi.