Balıkesir'de "Akıllı Trafik Sistemi" Devreye Girdi

Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi'ni tanıttı.
Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki merkezde yapılan tanıtımda konuşan Kafaoğlu, şehir yaşamının konforunu artırmaya yönelik ileri teknolojiler içeren akıllı şehircilik uygulamalarının tüm dünyada yaygınlaştığını söyledi.
Kafaoğlu, tamamen yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisler tarafından geliştirilen "Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi" uygulamalarını 2018 yılı sonu itibarıyla devreye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu akıllı uygulamalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan kent içi ulaşım ağının daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olması planlanacaktır. Trafik Kontrol Merkezi'nin de devreye alınmasıyla kent içi ulaşım verilerinin ölçümlenmesi ulaşım yoğunluğunun tespiti ve kameralar vasıtasıyla canlı durumun izlenmesi, gerekli gördüklerinde operatörler aracılığıyla anında müdahale edilebilmesi amaçlanmaktadır."
Şimdilik sadece Altıeylül
ve Karesi
'de faaliyete geçtiğini, bu yıl içinde diğer ilçelerde de sinyalizasyonu olan kavşaklarda uygulanmaya başlayacağını belirten Kafaoğlu, "41 ölçüm noktasında canlı ve sürekli ölçümlemeler yapılmaktadır, 10 noktada Akıllı Kavşak Sistemi uygulanıyor. 10 noktada sinyal sürelerinin yoğunluğa bağlı olarak değişimi sağlanmış ve yeşil dalga uygulaması genişletilmiştir. 13 noktada tesis edilen trafik kameraları ile trafik durumu anlık olarak izlenebilmekte ve operatörler aracılığıyla anlık müdahale yapılabilmektedir." dedi.
Toplantıda sistemi kuran firma yetkilileri de bilgi verirken, Kafaoğlu, tanıtım toplantısına katılan gazetecilerin 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü
'nü kutlayarak, pasta kesti.