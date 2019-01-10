Balıkesir'de "Akıllı Trafik Sistemi" Devreye Girdi

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Milli Enerji Silahı Wattozz İçin 10 Milyon Dolarlık Yeni Yurt Dışı Satış Sözleşmesi İmzalandı

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı