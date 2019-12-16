Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Y.İ. isimli erkeğin karnından bıçaklandığını ve yerde yattığını gördü.

Sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Y.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı T.Y, jandarma ekiplerince Narlı Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Jandarma, Kadıköy, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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