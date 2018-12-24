Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları
32 dakika önce
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig Bandırma
Etispor 3-0 Gönen
Reşadiyespor
Küçükköyspor 1-3 Bigadiç
Belediyespor
Gönen Belediyespor 1-1 Dursunbey
Belediyespor
Yeni Sanayispor 4-0 Erdekspor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
2-0 Barbarossefaspor Sındırgı Belediyespor
2-3 Balya
Belediyespor Ayvalık Altınova
1-0 Havran Fatih
Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu
Uğur Grup Çayırhisar 2-0 Etiborspor Kepsut
Belediyespor 2-0 Nergizspor
Tatlıpınarspor 2-5 Şabanlarspor
Yenikavak 1-8 Savaştepe
Belediyespor
Yakupköy 0-2 Mahmudiyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Halalcaspor 0-0 Hotaşlar Birlikspor
Karesibeyi Vicdaniyespor 0-1 Gaziosmanpaşaspor
Ceylanspor 7-1 Ergamaspor
Ayşebacı Fatihspor 1-2 İvrindi
Belediyespor - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:27 Kaynak: İHA
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