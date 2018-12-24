Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

32 dakika önce

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları, System.String[]
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Bandırma Etispor 3-0 Gönen Reşadiyespor

Küçükköyspor 1-3 Bigadiç Belediyespor

Gönen Belediyespor 1-1 Dursunbey Belediyespor

Yeni Sanayispor 4-0 Erdekspor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-0 Barbarossefaspor

Sındırgı Belediyespor 2-3 Balya Belediyespor

Ayvalık Altınova 1-0 Havran Fatih Belediyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Uğur Grup Çayırhisar 2-0 Etiborspor

Kepsut Belediyespor 2-0 Nergizspor

Tatlıpınarspor 2-5 Şabanlarspor

Yenikavak 1-8 Savaştepe Belediyespor

Yakupköy 0-2 Mahmudiyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Halalcaspor 0-0 Hotaşlar Birlikspor

Karesibeyi Vicdaniyespor 0-1 Gaziosmanpaşaspor

Ceylanspor 7-1 Ergamaspor

Ayşebacı Fatihspor 1-2 İvrindi Belediyespor - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:27 Kaynak: İHA

Merkez, Balıkesir, Spor
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