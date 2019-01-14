Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

11 dakika önce

Balıkesir'de amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü.

Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları, System.String[]
Balıkesir'de amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü. Süper Amatör Lig'de devre arası olduğu için takımlar bu arayı hazırlık maçları ile değerlendirdi.

Balıkesir'de 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Mahmudiye: 0 - Uğur Grup Çayırhisar: 5

Nergizspor: 1 - Tatlıpınarspor: 0

Şabanlarspor: 1 - Yakupköyspor: 0

Savaştepe Belediyespor: 1 Kepsut Belediyespor: 0

Etiborspor: 4 - Yenikavak: 0

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Hotaşlar Birlikspor: 3 - Ayşebacı Fatihspor: 0

İvrindi Belediyespor: 3 - Karesibeyi Vicdaniyespor: 4

Susurlukspor: 1 - Ceylanspor: 0 - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Merkez, Balıkesir, Spor
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