Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları
11 dakika önce
Balıkesir'de amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü.
Balıkesir
'de amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü. Süper Amatör Lig'de devre arası olduğu için takımlar bu arayı hazırlık maçları ile değerlendirdi.
Balıkesir'de 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu Mahmudiye
: 0 - Uğur Grup Çayırhisar: 5
Nergizspor: 1 - Tatlıpınarspor: 0
Şabanlarspor: 1 - Yakupköyspor: 0 Savaştepe
Belediyespor: 1 Kepsut
Belediyespor: 0
Etiborspor: 4 - Yenikavak: 0
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Hotaşlar Birlikspor: 3 - Ayşebacı Fatihspor: 0 İvrindi
Belediyespor: 3 - Karesibeyi Vicdaniyespor: 4
Susurlukspor: 1 - Ceylanspor: 0 - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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