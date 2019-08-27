Balıkesir'de amatör müzik topluluğundan konser
1 saat önce
Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneğince, Türk Sanat Müziği konseri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:48 Kaynak: AA
Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneğince, Türk Sanat Müziği konseri verildi.
Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, TRT sanatçısı şef Selim Gönüldaş yönetimindeki koro tarafından Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.
Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere katılanlar zaman zaman şarkılara eşlik etti. Dernek Başkanı Funda Öztolan, konserde sunuculuğun yanı sıra korist ve solist olarak bazı şarkıları yorumladı.
Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti