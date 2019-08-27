Balıkesir'de amatör müzik topluluğundan konser

Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneğince, Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, TRT sanatçısı şef Selim Gönüldaş yönetimindeki koro tarafından Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere katılanlar zaman zaman şarkılara eşlik etti. Dernek Başkanı Funda Öztolan, konserde sunuculuğun yanı sıra korist ve solist olarak bazı şarkıları yorumladı.