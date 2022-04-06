BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı - Son Dakika
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BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı

06.04.2022 20:57

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavisi süren 11 aylık bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavisi süren 11 aylık bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde entübe olarak takip edilen ve aynı zamanda "Pierre Robin sendromu" şüphesi olan 11 aylık E.B. için hava ambulansı talep edildi.

Talebin onaylanmasıyla bebek helikoptere alınarak, Eskişehir Şehir Hastanesine nakledildi.

BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı
BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı
BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı
BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı
BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı
BALIKESİR - Ambulans helikopter 11 aylık bebek için havalandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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