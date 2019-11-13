Balıkesir'de ambulans helikopter 3 aylık bebek için havalandı

Balıkesir'de prematüre takibi yapılan 3 aylık bebek, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri prematüre doğan 3 aylık bebeğin tetkik ve tedavisinin hızlı şekilde yapılması için Ankara'daki Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer buldu.

Bebeğin tedavisine zaman kaybetmeden devam edilebilmesi Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından ambulans helikopter istendi.

3 aylık entübe bebek, helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.