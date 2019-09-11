Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Balıkesir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

5 dakika önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kamyonetle ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kamyonetle ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayrettin K. idaresindeki 10 BD 850 plakalı ambulans, Balıkesir-İvrindi kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Özen T. yönetimindeki 10 BZ 098 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, ambulanstaki bir sağlık görevlisi ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından itfaiye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.

Balıkesir, İvrindi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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