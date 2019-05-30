Balıkesir'de ambulans teslim töreni

Sağlık Bakanlığınca Balıkesir
'e gönderilen 6 ambulans törenle teslim edildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, müdürlük bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, sağlık teşkilatının ilk olaya müdahale eden birimi 112'nin, 6 ambulansla daha güçlendiğini söyledi.
Kurumlarının 7 gün 24 saat, 12 ay vatandaşa hizmet verdiğini ve buna devam edeceğini belirten Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:
"İlimize bu yıl toplam 12 ambulans, 6'sı 4x4 olarak gelmiş ve görev yerlerine dağıtılmıştır. Şimdi de 4x2 olarak 6 yeni ambulansımız görev yapacakları yerlere gidecekler. Tabii bu ambulansları gördükçe eskiyi de hatırlamadan edemiyoruz. 2002 yılında ilimizde 11 ambulans varmış. Bugün hastanelerimiz hariç 76 tane sadece 112 bünyesinde ambulansımız var. Bunların içinde de 5 yaşın üzerinde ambulansımız yok."
Yavuzyılmaz, il genelinde 49 istasyonla acil sağlık hizmeti verdiklerini dile getirdi.
Adalara hizmet veren deniz ambulansının da olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, "7 gün 24 saat arandığında her türlü şartta vatandaşımıza sağlık hizmetini tüm ekibimizle sunmaya çalışıyoruz. Yine önümüzde bayram var. Herkes tatil yaparken sağlıkçılar görev başında. Vatandaşın huzur ve güven içinde bayramını geçirmesi için 7 gün 24 saat görev başındayız." dedi.
Balıkesir'e tahsis edilen 6 yeni ambulanstan ikisi merkez ilçelerde, ikisi Bandırma
, biri Susurluk
, biri Ayvalık
'ta hizmet verecek.