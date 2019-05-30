Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ambulans teslim töreni
Son Dakika Sağlık Haber

Balıkesir'de ambulans teslim töreni

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca Balıkesir'e gönderilen 6 ambulans törenle teslim edildi.

Balıkesir'de ambulans teslim töreni, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca Balıkesir'e gönderilen 6 ambulans törenle teslim edildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, müdürlük bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, sağlık teşkilatının ilk olaya müdahale eden birimi 112'nin, 6 ambulansla daha güçlendiğini söyledi.
Kurumlarının 7 gün 24 saat, 12 ay vatandaşa hizmet verdiğini ve buna devam edeceğini belirten Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:
"İlimize bu yıl toplam 12 ambulans, 6'sı 4x4 olarak gelmiş ve görev yerlerine dağıtılmıştır. Şimdi de 4x2 olarak 6 yeni ambulansımız görev yapacakları yerlere gidecekler. Tabii bu ambulansları gördükçe eskiyi de hatırlamadan edemiyoruz. 2002 yılında ilimizde 11 ambulans varmış. Bugün hastanelerimiz hariç 76 tane sadece 112 bünyesinde ambulansımız var. Bunların içinde de 5 yaşın üzerinde ambulansımız yok."
Yavuzyılmaz, il genelinde 49 istasyonla acil sağlık hizmeti verdiklerini dile getirdi.
Adalara hizmet veren deniz ambulansının da olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, "7 gün 24 saat arandığında her türlü şartta vatandaşımıza sağlık hizmetini tüm ekibimizle sunmaya çalışıyoruz. Yine önümüzde bayram var. Herkes tatil yaparken sağlıkçılar görev başında. Vatandaşın huzur ve güven içinde bayramını geçirmesi için 7 gün 24 saat görev başındayız." dedi.
Balıkesir'e tahsis edilen 6 yeni ambulanstan ikisi merkez ilçelerde, ikisi Bandırma, biri Susurluk, biri Ayvalık'ta hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:29 Kaynak: AA
Balıkesir, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 3 bin kadın polis alıyoruz Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu Ekrem İmamoğlu'nun "doktor" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt: Beraber gidelim haydi Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ambulans teslim töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]