Balıkesir'de anaokulu, ana sınıfları ve derneklere Covid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Balıkesir'de anaokulu, ana sınıfları ve derneklere Covid-19 düzenlemesi

30.11.2020 12:08
Balıkesir'de anaokulu, ana sınıfları ve derneklere Covid-19 düzenlemesi, System.String[]

BALIKESİR İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, anaokulu, ana sınıfı ve uygulamalı eğitim sınıflarının öğrencileri 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.

BALIKESİR İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, anaokulu, ana sınıfı ve uygulamalı eğitim sınıflarının öğrencileri 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek. Ayrıca, derneklerin genel kurul toplantıları da 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılmayacak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, okul öncesi eğitim gören öğrenciler, uygulama sınıfları ve derneklerle ilgili kararlar aldı. Karar doğrultusunda Balıkesir il genelinde 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek, dernek genel kurul toplantıları ise 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılmayacak.

Balıkesir Valiliği'nden kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Ülkemizde de Covid­-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da, önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11. 2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda? daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil), Sağlık Bakanlığı'nca İçişleri Bakanlığı'na iletilen 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazı ve İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi gereği 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."


Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Balıkesir, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de anaokulu, ana sınıfları ve derneklere Covid-19 düzenlemesi - Son Dakika


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