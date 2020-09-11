Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde annesine zatürre aşısı vurdurmak için geldiği sağlık merkezinde aşı olmadığı için 3 hemşireyi darbedip hemşireleri kurtarmaya çalışan kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde annesine zatürre aşısı vurdurmak için geldiği sağlık merkezinde aşı olmadığı için 3 hemşireyi darbedip hemşireleri kurtarmaya çalışan kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K'ye merkezde aşı olmadığı ve isimlerinin listeye ekleneceği söylendi.

Hemşirelerin bu yanıtına sinirlenen Engin Barış K, muayene odasındaki 3 hemşireyi darbetti.

Hemşirelerin seslerini duyup odanın kapısını açarak içeri giren hastalardan 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez, hemşireleri zanlının elinden kurtardı. Zanlı ile boğuşmaya başlayan Abdullah Sönmez, yüzüne yediği yumruk darbesi ve akabinde de bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerinden kaçan Engin Barış K, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Yaralanan Abdullah Sönmez ise yaralandığı Aile Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliden üç hemşire ve bıçakla yaraladığı kişi şikayetçi oldu. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile sağlığı merkezi olay sonrası kapatılırken, kapısına da "personelimize yapılan bıçaklı saldırı nedeniyle kapalıyız" yazısı asıldı. Merkezin, sabah tekrardan hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

"Umarım sağlıkta şiddet yasası caydırıcı bir şekilde gündeme getirilir"

Sağlık merkezinin doktorlarından Caner Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, talihsiz bir olay yaşadıklarını, hemşireleri kurtaran ve bıçaklanan Abdullah Sönmez'in kendileri için kahraman olduğunu söyledi.

"Beyaz Kod" bildiriminde de bulunduklarını ifade eden Çubuk, "Üzücü bir durum, kınıyoruz. Bunun da en büyük sorumlusu aşılarla ilgili yetkili olmayan kişilerin televizyonlarda çıkıp konuşmalarıdır. Bu tip konuşmalar devam ettikçe, birçok sağlık çalışanımız özellikle birinci basamak olan aile sağlığı çalışanlarımız şiddet görmeye devam edeceklerdir. Umarım sağlıkta şiddet yasası caydırıcı bir şekilde gündeme getirilir." dedi.

Yaralanan Abdullah Sönmez ise aile sağlığı merkezine zatürre aşısı yaptırmak için geldiğini, hemşirelerin darbedilmeleri üzerine olaya müdahale ettiğini belirtti.

Çığlıkları duyduğunu ve hemşirelere yardım ettiğini ifade eden Sönmez, "Odanın içerisinden çığlıklar gelince kapıyı açtım. O delikanlı hemşireleri darbediyordu. Bir hemşireyi saçından tutup, bastırmış ve onu yumrukluyordu. Müdahale ettim. O arada aramızda bir boğuşma oldu. Bacağımda bir yanma hissi duydum. Bacağımdan bıçaklandığımı ve bacağımın kanadığını gördüm. Benim amacım onu yakalayıp, jandarmaya teslim edebilmekti." diye konuştu.

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Fevzi Turgut ise yaptığı yazılı açıklamada, aile hekimleri için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini, sağlık çalışanlarını hakları konusunda çalışılmasını istediklerini ve saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu kaydetti.

Abdullah Sönmez, Balıkesir, Ayvalık, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 01:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

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