Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

21.11.2020 20:58
Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde daralan yolda gelen tıra yol vermek isteyen otomobil evin bahçesine uçtu, 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde daralan yolda gelen tıra yol vermek isteyen otomobil evin bahçesine uçtu, 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

Olay Kepsut ilçesine bağlı Keçidere mahallesinde meydana geldi. Mahalle içinde daralan karayolunda gelen tıra yol vermek isteyen Yusuf K. idaresindeki 10 ACE 577 plakalı otomobil geri geri çıkarken evin bahçesine uçtu. Mahalle halkının 112 Acil Çağrı merkezini araması üzerine Kepsut İtfaiyesine ait ekip, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri ve 112 ekipleri araç içersinde bulunan Yusuf. K, Fazilet ve Esma Nur K.'yı ysaralı olarak hastaneye sevk ettiler. Kaza ile ilgili olarak jandarmanın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Balıkesir, Otomobil, Kepsut, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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