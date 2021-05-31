Balıkesir'de araç sayısı 507 bin 617 oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayında artarak 507 bin 617 oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı

Balıkesir'de Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 507 bin 617 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı itibarıyla artarak, 242 bin 200 olduğu açıklandı - BALIKESİR