Balıkesir'de araç sayısı 511 bin 47 oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında ayında artarak 511 bin 47 oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ni otomobil, yüzde 30,2'unu motosiklet, yüzde 10,6'ünü kamyonet, yüzde 5,9'ni traktör, yüzde 2,5'nu kamyon, yüzde 0,5'nü minibüs, yüzde 0,3'nü otobüs ve yüzde 0,2'ini özel amaçlı taşıtların teşkil ettiği açıklandı. Balıkesir'de Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 511 bin 47 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Haziran ayı itibarıyla artarak 243 bin 857 olduğu açıklandı. - BALIKESİR