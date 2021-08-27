Balıkesir'de araç sayısı 512 bin 895 oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayında ayında artarak 512 bin 895 oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de Temmuz ayında 116 bin 988 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54'ü otomobil, yüzde 24,3'ü motosiklet, yüzde 14,7'si kamyonet, yüzde 3,7'si traktör, yüzde 2,5'nu kamyon, yüzde 0,5'nü minibüs, yüzde 0,2'si otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtların teşkil ettiği açıklandı. Balıkesir'de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 512 bin 895 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Temmuz ayı itibarıyla artarak 244 bin 699 olduğu açıklandı. - BALIKESİR