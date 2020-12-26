Balıkesir'de araç yangını - Son Dakika

Balıkesir'de araç yangını

26.12.2020 00:09
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Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hanlar Yolu Gülsüm Ana mevkisinde, Engin Özkan'ın kullandığı 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Araç, park edildikten sonra bir anda alevlere teslim oldu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Engin Özkan, Balıkesir, Havran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de araç yangını - Son Dakika


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