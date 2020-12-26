Balıkesir'de araç yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Hanlar Yolu Gülsüm Ana mevkisinde, Engin Özkan'ın kullandığı 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Araç, park edildikten sonra bir anda alevlere teslim oldu.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
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